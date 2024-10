Thesocialpost.it - Ora solare, come evitare gli effetti negativi del cambio orario: 7 consigli da seguire

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildell’ora si avvicina e, secondo l’immunologo Mauro Minelli, docente di nutrizione alla Lum, Libera Università Mediterranea ‘G. Degennaro’, questo fenomeno può influenzare la salute e il benessere, specialmente il ritmo circadiano, che regola il ciclo sonno-veglia. Sebbene l’arrivo dell’autunno comporti guadagnare un’ora di sonno, che di solito è meno problematico, potrebbe comunque disturbare i ritmi circadiani, in particolare per coloro che sono più suscettibili.Leggi anche: “Volevo essere abusata”. Il fedelissimo di Musumeci rilancia sui social un post choc su Elly Schlein Per ridurre al minimo glidel cambiamento dell’ora, Minelli suggerisce di adattare gradualmente l’del sonno, andando a letto 15-30 minuti prima nei giorni precedenti. Inoltre, trascorrere più tempo all’aperto durante le ore di luce può aiutare il corpo a riadattarsi.