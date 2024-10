Niente finale di Champions League in Italia nel 2027: il motivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Uefa ha confermato che la finale della Champions League 2027 non si giocherà in Italia. Dopo il passo indietro di Milano a causa dei problemi legati a San Siro, anche Roma ha ritirato la sua candidatura, lasciando solo Baku (Azerbaigian) e Madrid (Spagna) in lizza per ospitare l’ultimo atto della massima competizione europea. “La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da sei associazioni affiliate per ospitare la finale del 2027 e la finale della UEFA Women’s Champions League del 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive devono essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 19 marzo 2025. Le federazioni interessate Azerbaijan: Baku, Stadio Olimpico di Baku Spagna: Madrid, Stadio Metropolitano finale della Uefa Women’s Polonia: Varsavia, Stadio Nazionale Spagna: Barcellona, Camp Nou Svizzera: Basilea, St. Calcioweb.eu - Niente finale di Champions League in Italia nel 2027: il motivo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Uefa ha confermato che ladellanon si giocherà in. Dopo il passo indietro di Milano a causa dei problemi legati a San Siro, anche Roma ha ritirato la sua candidatura, lasciando solo Baku (Azerbaigian) e Madrid (Spagna) in lizza per ospitare l’ultimo atto della massima competizione europea. “La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da sei associazioni affiliate per ospitare ladele ladella UEFA Women’sdel. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive devono essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 19 marzo 2025. Le federazioni interessate Azerbaijan: Baku, Stadio Olimpico di Baku Spagna: Madrid, Stadio Metropolitanodella Uefa Women’s Polonia: Varsavia, Stadio Nazionale Spagna: Barcellona, Camp Nou Svizzera: Basilea, St.

Champions : Inter vince nel finale in casa Young Boys (0-1). Guizzo di Thuram. Atalanta bloccata dal Celtic (0-0). Risultati e classifica - Guizzo di Thuram. Guizzo di Thuram al 93': così l'Inter ottiene un successo pesantissimo contro lo Young Boys nella terza giornata della Champions League. La traversa nega invece la vittoria all'Atalanta contro il Celtic L'articolo Champions: Inter vince nel finale in casa Young Boys (0-1). Atalanta bloccata dal Celtic (0-0). (Firenzepost.it)

Dopo la figuraccia di Milano - Roma neanche si presenta : ecco come l’Italia ha perso la finale di Champions League 2027 - “Non c’erano le condizioni per avanzare una candidatura”, spiegano dalla Federazione. E non si sarebbe nemmeno degnata di comunicarlo al Comune, né a Sport e Salute, la partecipata pubblica proprietaria dell’impianto. Ufficiosamente per motivi politici: pare che sondato il terreno ai piani alti e capito che, dopo il ritiro di Milano, la Uefa non era predisposta a darci una seconda occasione, si è deciso di non presentarsi proprio, per non esporsi a un ulteriore smacco. (Ilfattoquotidiano.it)

