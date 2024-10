Livorno, scopre dopo 18 anni che la moglie era nata uomo (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – scopre dopo 18 anni di matrimonio che sua moglie prima era un uomo e chiede l'annullamento del contratto nuziale al Tribunale di Livorno che però glielo nega. La singolare vicenda, riferisce il "Corriere Fiorentino", è arrivata sul tavolo dei giudici livornesi alcuni mesi fa e nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza L'articolo Livorno, scopre dopo 18 anni che la moglie era nata uomo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –18di matrimonio che suaprima era une chiede l'annullamento del contratto nuziale al Tribunale diche però glielo nega. La singolare vicenda, riferisce il "Corriere Fiorentino", è arrivata sul tavolo dei giudici livornesi alcuni mesi fa e nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza L'articolo18che laeraproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Livorno - scopre che la moglie è nata uomo e chiede di annullare il matrimonio : no del tribunale - Secondo l’articolo 122 del Codice civile, il matrimonio può essere annullato solo per “violenza o errore” sull’identità o le qualità fondamentali della persona. “Gli ho detto che avevo cambiato sesso prima di sposarci, non gli ho nascosto nulla”, ha dichiarato, spiegando di aver effettuato il cambiamento di genere nel 1992, anni prima di conoscere il suo futuro marito. (Thesocialpost.it)

Livorno - marito "scopre dopo 18 anni che la moglie era un uomo" - respinta richiesta di annullamento matrimonio - la donna : "Sapeva del cambio sesso" - Per i giudici il fatto di non essere a conoscenza del sesso originario della moglie "non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona" e quindi non si può procedere all'annullamento ma solo al divorzio Un marito di Livorno ha "scoperto dopo 18 anni di matrimonio che la mo . (Ilgiornaleditalia.it)