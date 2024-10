L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 24 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 24 ottobre Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Si parte con un’inchiesta esclusiva con riprese nell’inferno del crack, droga potente e pericolosa, che a Roma viene venduta dai pusher su chiamata a persone insospettabili: dirigenti pubblici, professionisti. Tpi.it - L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 24 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)di, 24Questa sera, giovedì 242024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi,in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’e dal mondo. Si parte con un’inchiesta esclusiva con riprese nell’inferno del crack, droga potente e pericolosa, che a Roma viene venduta dai pusher su chiamata a persone insospettabili: dirigenti pubblici, professionisti.

L’ALTRA ITALIA VA SOTTO L’1% MA LA RAI CONFERMA IL TALK IN PRIMA SERATA CON “CORRETTIVI” - Un disastro annunciato? Per molti sì, forse non di questa proporzione. Il debutto non lasciava presagire nulla di buono: la brutta copia di altri programmi, un talk trasparente. Il format di Rai2 tra politica, dibattiti e inchieste si è inserito nell’arena del giovedì dove Formigli e Del Debbio la fanno da padrone tra gli appassionati del genere. (Bubinoblog)