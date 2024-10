“La peluria sulle cosce di pollo non si può vedere”: lo spettatore ‘bacchetta’ gli chef di È sempre mezzogiorno. La risposta di Antonella Clerici (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una telefonata inaspettata, quella che ha ricevuto Antonella Clerici nel programma mattutino È sempre mezzogiorno. Durante il gioco telefonico, infatti, un telespettatore si è collegato telefonicamente con lo studio, in primis, presentandosi: “Sono un assemblatore di ingredienti, metto insieme le cose e cucino così. Vi vedo sempre, sono a casa con la mamma disabile e la badante, vi guardiamo sempre. Prendo spunto dalle vostre ricette, quelle con i frullati, per mia mamma. Lei ormai parla solo con gli occhi”. Poi, però, ha iniziato a ‘bacchettare’ lo chef Daniele Persegani: “La peluria sulle cosce di pollo non si può vedere. Mia mamma faceva la cuoca e la bruciava sempre, dopo c’è puzza di pollo bruciato”, ha spiegato Stefano, concorrente di Lodi. Immediate le scuse degli assistenti dello chef: “Hanno ragione, ci hanno fatto notare che abbiamo lasciato dei peli, è stata una svista. Ilfattoquotidiano.it - “La peluria sulle cosce di pollo non si può vedere”: lo spettatore ‘bacchetta’ gli chef di È sempre mezzogiorno. La risposta di Antonella Clerici Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una telefonata inaspettata, quella che ha ricevutonel programma mattutino È. Durante il gioco telefonico, infatti, un telesi è collegato telefonicamente con lo studio, in primis, presentandosi: “Sono un assemblatore di ingredienti, metto insieme le cose e cucino così. Vi vedo, sono a casa con la mamma disabile e la badante, vi guardiamo. Prendo spunto dalle vostre ricette, quelle con i frullati, per mia mamma. Lei ormai parla solo con gli occhi”. Poi, però, ha iniziato a ‘bacchettare’ loDaniele Persegani: “Ladinon si può. Mia mamma faceva la cuoca e la bruciava, dopo c’è puzza dibruciato”, ha spiegato Stefano, concorrente di Lodi. Immediate le scuse degli assistenti dello: “Hanno ragione, ci hanno fatto notare che abbiamo lasciato dei peli, è stata una svista.

