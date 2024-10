“Eleonora Duse. Divina al di là del divismo” nel centenario della scomparsa il 28 ottobre 2024 al Teatro Argentina (Di giovedì 24 ottobre 2024) Teatro Argentina Sala Squarzina 28 ottobre 2024 Eleonora Duse Divina al di là del divismo Serata evento in occasione del centenario dalla scomparsa della grande attrice conduce Antonio Audino, curatore de Il Teatro di RAI Radio 3 e critico teatrale intervengono Donatella Orecchia, Professoressa Ordinaria in discipline dello spettacolo, Università Tor Vergata Mirella Schino, Professoressa Ordinaria in discipline dello spettacolo, Università Roma Tre a seguire proiezione del film Cenere (Ambrosio, 1916) regia Febo Mari, interpreti Eleonora Duse, Febo Mari Restauro digitale dell’opera effettuato dalla Cineteca del Friuli nel 2018 in collaborazione con la Cineteca Sarda di Cagliari musiche originali composte ed eseguite da Emanuele Stracchi con esposizione di una riproduzione del costume indossato per La Gioconda di Gabriele D’Annunzio (1899) reinterpretato da Francesca D’Angelo e Maria ... Romadailynews.it - “Eleonora Duse. Divina al di là del divismo” nel centenario della scomparsa il 28 ottobre 2024 al Teatro Argentina Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Sala Squarzina 28al di là delSerata evento in occasione deldallagrande attrice conduce Antonio Audino, curatore de Ildi RAI Radio 3 e critico teatrale intervengono Donatella Orecchia, Professoressa Ordinaria in discipline dello spettacolo, Università Tor Vergata Mirella Schino, Professoressa Ordinaria in discipline dello spettacolo, Università Roma Tre a seguire proiezione del film Cenere (Ambrosio, 1916) regia Febo Mari, interpreti, Febo Mari Restauro digitale dell’opera effettuato dalla Cineteca del Friuli nel 2018 in collaborazione con la Cineteca Sarda di Cagliari musiche originali composte ed eseguite da Emanuele Stracchi con esposizione di una riproduzione del costume indossato per La Gioconda di Gabriele D’Annunzio (1899) reinterpretato da Francesca D’Angelo e Maria ...

