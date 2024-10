Bologna, Mattarella in Prefettura vede Priolo e Lepore per punto situazione maltempo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato in Prefettura a Bologna il presidente facente dell’Emilia Romagna Irene Priolo, e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, per informarsi sulla situazione e dei danni causati dal maltempo di questi giorni. Il Capo dello Stato si è informato sul numero e la situazione degli sfollati e ha definito questi fenomeni di maltempo “di portata intollerabile” da quando “è cambiato il clima”. Lapresse.it - Bologna, Mattarella in Prefettura vede Priolo e Lepore per punto situazione maltempo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergioha incontrato inil presidente facente dell’Emilia Romagna Irene, e il sindaco diMatteo, per informarsi sullae dei danni causati daldi questi giorni. Il Capo dello Stato si è informato sul numero e ladegli sfollati e ha definito questi fenomeni di“di portata intollerabile” da quando “è cambiato il clima”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella: solidarietà a Bologna per incidente sul lavoro - Bologna, 24 ott. (askanews) - "Solidarietà alla città" di Bologna, colpita dall'alluvione dei giorni scorsi, "ai familiari delle vittime del gravissimo incidente mortale sul lavoro" alla Toyota Materi ... (quotidiano.net)

Esplosione in fabbrica a Bologna, Mattarella: “Sugli incidenti sul lavoro non ci sono più parole, serve sicurezza” - Esplosione in fabbrica a Bologna, Mattarella: "Sugli incidenti sul lavoro non ci sono più parole, serve sicurezza” ... (metronews.it)

Mattarella: alluvioni sono conseguenza dei mutamenti climatici - Bologna, 24 ott. (askanews) – “Le alluvioni stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non conoscevamo. Conseguenza evidente di mutamenti climatici. Ma i drammi a cui sono cost ... (askanews.it)