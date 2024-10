Unlimitednews.it - All’Ambasciata italiana ad Abu Dhabi incontro sulla cooperazione energetica in Africa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) ABU(EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia ad Abu, in collaborazione con IRENA, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, ha organizzato undedicato allacon il continenteno, intitolato “: crossroad of the energy transition”. L’evento ha visto la partecipazione di ambasciatori e rappresentanti permanenti presso IRENA, in particolare provenienti da Paesini. È stata un’occasione per presentare alla comunità diplomatica il Piano Mattei e le opportunità di collaborazione con l’nel settore delle energie rinnovabili.