Venom – La furia di Carnage, come finisce il cinecomic del 2021 con protagonista Tom Hardy

Venom – La furia di Carnage si conclude con la morte del serial killer Cletus Kasady e del simbionte Carnage per mano di Eddie Brock e Venom. I due decidono di prendersi successivamente una vacanza tropicale per riflettere sulle loro prossime mosse. Nel 1996, il giovane Cletus Kasady (Woody Harrelson) osserva la propria ragazza Frances Barrison (Naomie Harris) venir portata presso il Ravencroft Institute. Lungo la strada, la ragazza utilizza il suo urlo supersonico per cercare di scappare, ma esso si rivela un ulteriore elemento di studio per gli scienziati della struttura. Nel 2020, il detective Mulligan (Stephen Graham) informa Eddie Brock (Tom Hardy) che Kasady richiede la sua presenza in carcere. Dopo la visita, l'ex reporter riesce a intuire dove il serial killer ha nascosto i corpi delle sue vittime, grazie anche al supporto di Venom, un sembionte alieno del tutto senziente.

