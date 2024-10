Lapresse.it - Usa: Harris, inquietante e pericoloso che Trump invochi Hitler

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Washington (Usa), 23 ott. (LaPresse) – “È profondamentee incredibilmenteche DonaldAdolf, l’uomo responsabile della morte di 6 milioni di ebrei e di centinaia di migliaia di americani”. Lo ha detto la vicepresidente Kamala, convocando a sorpresa i giornalisti prima della sua partenza da Washington per la Pennsylvania. “L’ex capo dello staff di Donald, John Kelly, un generale a quattro stelle in pensione, ha confermato che quando Donaldera presidente, ha detto che ‘voleva generali come Adolf'”, ha ricordatoin riferimento alla recente intervista di Kelly.