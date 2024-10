Gqitalia.it - Torna la Champions League, è tempo di Young Boys-Inter

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), stadio di Berna, ore 21. Il grande match di questo mercoledì diè qui, e per la squadra di Inzaghi l'occasione è ghiotta: dopo l’ottimo pareggio all’esordio in casa del Manchester City e il netto successo a San Siro contro la Stella Rossa, i nerazzurri sanno di avere con la partita di oggi la grande opportunità di fare un bel passo avanti in classifica, affrontando una squadra ancora ferma a quota zero punti. Divieto assoluto di sottovalutare gli avversari, come ha ribadito in conferenza stampa anche il tecnico nerazzurro. Neppure davanti al dato oggettivo di unoche vanta il tutt’altro che lusinghiero bilancio di zero gol fatti e ben otto subiti (0-3 in casa contro l’Aston Villa, 5-0 a Barcellona).