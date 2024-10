Terapia Multisistemica in acqua: formazione online per insegnanti promosso dallo Sportello Autismo Casentino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 13 novembre 2024 si terrà un incontro formativo sul tema della Tma, Terapia Multisistemica in acqua che si svolge da poco tempo anche presso la piscina di Bibbiena come un nuovo servizio rivolto a bambini e bambine con disturbi dello spettro autistico e non solo. Si tratta di una Terapia che Arezzonotizie.it - Terapia Multisistemica in acqua: formazione online per insegnanti promosso dallo Sportello Autismo Casentino Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 13 novembre 2024 si terrà un incontro formativo sul tema della Tma,inche si svolge da poco tempo anche presso la piscina di Bibbiena come un nuovo servizio rivolto a bambini e bambine con disturbi dello spettro autistico e non solo. Si tratta di unache

La TMA -Terapia Multisistemica in acqua : il 13 novembre una formazione online per insegnanti con lo Sportello Autismo Casentino - Arezzo, 23 ottobre 2024 – La TMA -Terapia Multisistemica in acqua: il 13 novembre una formazione online per insegnanti promosso dallo Sportello Autismo Casentino. L’Assessore alla Pubblica istruzione Vittoria Valentini: “Un altro grande progetto ... (Lanazione.it)