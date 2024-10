Sciopero nazionale dei medici: le critiche alla legge di bilancio 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La legge di bilancio 2025, appena presentata, ha sollevato forti polemiche tra i professionisti della sanità, che si sentono delusi e trascurati. In risposta alle scarse risorse e alle promesse mancate, i sindacati dei medici hanno indetto uno Sciopero nazionale di 24 ore, che coincide con una manifestazione prevista per il 20 novembre contro le aggressioni agli operatori sanitari. Le organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno espresso in una nota il loro profondo dissenso per una manovra che non risponde alle esigenze del settore. Gli effetti di questo Sciopero potrebbero avere ripercussioni importanti sul Servizio Sanitario nazionale e sulla sua capacità di operare efficacemente. Gaeta.it - Sciopero nazionale dei medici: le critiche alla legge di bilancio 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, appena presentata, ha sollevato forti polemiche tra i professionisti della sanità, che si sentono delusi e trascurati. In risposta alle scarse risorse e alle promesse mancate, i sindacati deihanno indetto unodi 24 ore, che coincide con una manifestazione prevista per il 20 novembre contro le aggressioni agli operatori sanitari. Le organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno espresso in una nota il loro profondo dissenso per una manovra che non risponde alle esigenze del settore. Gli effetti di questopotrebbero avere ripercussioni importanti sul Servizio Sanitarioe sulla sua capacità di operare efficacemente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero di medici e infermieri: «La Manovra? Ennesima presa in giro, solo briciole». I provvedimenti per la Sanità nella Legge di Bilancio - Sanità pubblica "maltrattata". Il personale in fuga dagli ospedali. Le liste d'attesa infinite. Le aggressioni e le minacce quotidiane. Il personale sanitario è sul ... (leggo.it)

Valditara: “In Legge di Bilancio accolta la mia richiesta per incrementare le assunzioni dei docenti di sostegno” - Giornata in Umbria per il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il Ministro è stato in diverse scuola a Perugia e Todi. (orizzontescuola.it)

Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità - Irpef 2025 confermata su 3 scaglioni di imposta, con modifiche. Così come resta anche il taglio al cuneo fiscale. Le prime notizie sulla Manovra ... (leggioggi.it)