Quei vicini in guerra da 20 anni per il barbecue (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pare il soggetto già pronto per una spassosa commedia all’italiana: 20 anni di guerra e carte bollate tra vicini di casa per i fumi della braciola sul barbecue. Una lotta senza cedimenti, che da due decenni – l’inizio fu nel 2004 – vede contrapposte due famiglie di Tarvernelle di Sovizzo, nel vicentino. I Cozza-Monterisi, appassionati di grigliate in giardino; i Tonin, loro dirimpettai, che invece il fumo e l’odore di salsicce l’hanno in odio. Cause, ricorsi in appello, fino alla Cassazione che, adesso, ha fatto ripartire tutto quasi da capo: i supremi giudici hanno rinviato alla corte d’appello il processo che vede in lite le due famiglie. Il penultimo round era stato favorevole ai pro barbecue, i Cozza-Monterisi. La Cassazione ha, però, accolto il nuovo ricorso dei Tonin, e la palla è ritornata al secondo grado a Venezia. Quotidiano.net - Quei vicini in guerra da 20 anni per il barbecue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pare il soggetto già pronto per una spassosa commedia all’italiana: 20die carte bollate tradi casa per i fumi della braciola sul. Una lotta senza cedimenti, che da due decenni – l’inizio fu nel 2004 – vede contrapposte due famiglie di Tarvernelle di Sovizzo, nel vicentino. I Cozza-Monterisi, appassionati di grigliate in giardino; i Tonin, loro dirimpettai, che invece il fumo e l’odore di salsicce l’hanno in odio. Cause, ricorsi in appello, fino alla Cassazione che, adesso, ha fatto ripartire tutto quasi da capo: i supremi giudici hanno rinviato alla corte d’appello il processo che vede in lite le due famiglie. Il penultimo round era stato favorevole ai pro, i Cozza-Monterisi. La Cassazione ha, però, accolto il nuovo ricorso dei Tonin, e la palla è ritornata al secondo grado a Venezia.

