Nuove polemiche nell’educazione: Saluto romano al Liceo Montessori di Roma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio grave ha scosso la comunità scolastica del Liceo Montessori di Roma, dove è stato segnalato un Saluto Romano, simbolo di ideologie di estrema destra, all’interno della succursale dell’istituto. Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha espresso la sua ferma condanna a questa manifestazione. L’evento ha sollevato interrogativi sulla cultura del rispetto e dell’inclusione che deve regnare negli ambienti educativi. La risposta del direttore dell’ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini non ha esitato a definirlo un “atto inaccettabile”. Ha ribadito che riprodurre simboli legati ad ideologie di odio e intolleranza all’interno di una scuola è un comportamento controproducente e allarmante. Gaeta.it - Nuove polemiche nell’educazione: Saluto romano al Liceo Montessori di Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio grave ha scosso la comunità scolastica deldi, dove è stato segnalato un, simbolo di ideologie di estrema destra, all’interno della succursale dell’istituto. Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha espresso la sua ferma condanna a questa manifestazione. L’evento ha sollevato interrogativi sulla cultura del rispetto e dell’inclusione che deve regnare negli ambienti educativi. La risposta del direttore dell’ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini non ha esitato a definirlo un “atto inaccettabile”. Ha ribadito che riprodurre simboli legati ad ideologie di odio e intolleranza all’interno di una scuola è un comportamento controproducente e allarmante.

