Meloni: "I giudici? Non credo ai complotti ma il voto degli italiani conti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - "Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli" ma "il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che un modello che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontato perché c'è una parte della politica che non è d'accordo su questa lettura e su come deve essere gestita l'immigrazione. Sono determinata ad andare avanti". Giorgia Meloni, intervistata dal direttore de "Il Tempo" Tommaso Cerno - in occasione della festa per gli 80 anni del quotidiano, torna a parlare dei Cpr costruiti in Albania dopo lo stop della magistratura al trasferimento dei migranti. "Non parlerei di complotto. Agi.it - Meloni: "I giudici? Non credo ai complotti ma il voto degli italiani conti" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - "Avevo messo in conto che ci sarebbero statiostacoli" ma "il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che un modello che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontato perché c'è una parte della politica che non è d'accordo su questa lettura e su come deve essere gestita l'immigrazione. Sono determinata ad andare avanti". Giorgia, intervistata dal direttore de "Il Tempo" Tommaso Cerno - in occasione della festa per gli 80 anni del quotidiano, torna a parlare dei Cpr costruiti in Albania dopo lo stop della magistratura al trasferimento dei migranti. "Non parlerei di complotto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marina Berlusconi : “Certi giudici non sono nemici di mio padre o di Meloni ma dell'Italia - non scenderò in politica” - VIDEO - Marina Berlusconi: “Non sono assolutamente diventata di sinistra. Sono quella che sono sempre stata, una liberale berlusconiana. Ce l'ho nel sangue, è nel mio Dna” Marina Berlusconi a margine dell'inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla ... (Ilgiornaleditalia.it)

Meloni : "I giudici? Non credo ai complotti ma il voto degli italiani conti" - AGI - "Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli" ma "il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che un modello che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontato perché c'è una ... (Agi.it)

Meloni sui giudici : “Nessun complotto - solo menefreghismo verso gli italiani” - Alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma Giorgia Meloni celebra gli ottanta anni del Tempo e incalzata dal direttore Tommaso Cerno traccia un bilancio dei primi due anni del suo governo. «Sicuramente ci sono stati errori di valutazione, cose ... (Iltempo.it)

Migranti - Meloni vs giudici : “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” - (Adnkronos) – Il protocollo sui migranti tra Roma e Tirana "funzionerà e non consentirò che venga smontato"; la sentenza del… L'articolo Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” proviene da Quotidiano ... (Rossodisera.eu)