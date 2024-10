Manovra 2025 28 milioni al CIP tra i 438 per lo sport italiano Stanziati 50 milioni per Paralimpiadi 2026

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il finanziamento dellopassa dalla misura minima di 410di euro a 438con la differenza, di 28, destinata al ComitatoParalimpico che viene quindi inserito tra i beneficiari, insieme a Coni ee Salute, del 32% del gettito fiscale derivante dallo. Lo si evince dall’articolo 43 della bozza della, pronta ad approdare in Parlamento, che prevede lo stanziamento di fondi pari a “28.761.503 euro, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioniive paralimpiche, delle disciplineive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica”.