La Corea del Nord ha inviato missili e uomini per la guerra contro l’Ucraina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al pari della Nato che sta sostenendo la guerra contro i russi, Mosca ha trovato i suoi alleati. Tra questi la Corea del Nord. Il Paese asiatico ha inviato missili e uomini in Russia per la guerra contro l’Ucraina. In virtù dell’alleanza milintare Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche. Lo ha detto all’Economist il capo dell’intelligence militare di Kiev (Gur), Kyryll Budanov, come ririporta Rbc-Ucraina. Secondo Budanov, Mosca sta aiutando la Corea del Nord ad aggirare le sanzioni e a “rafforzare” il suo potenziale nucleare. Mosca sta trasferendo al Paese alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a bassa potenza e sistemi di lancio di missili sottomarini. Laprimapagina.it - La Corea del Nord ha inviato missili e uomini per la guerra contro l’Ucraina Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al pari della Nato che sta sostenendo lai russi, Mosca ha trovato i suoi alleati. Tra questi ladel. Il Paese asiatico hain Russia per la. In virtù dell’alleanza milintare Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche. Lo ha detto all’Economist il capo dell’intelligence militare di Kiev (Gur), Kyryll Budanov, come ririporta Rbc-Ucraina. Secondo Budanov, Mosca sta aiutando ladelad aggirare le sanzioni e a “rafforzare” il suo potenziale nucleare. Mosca sta trasferendo al Paese alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a bassa potenza e sistemi di lancio disottomarini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra in Medio Oriente - news in diretta : bombe su una scuola-rifugio a Gaza - almeno 7 morti. Report : “Israele ha usato fosforo bianco contro Unifil” - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Lo stato ebraico ha attaccato le truppe Unifil con fosforo bianco.Continua a leggere (Fanpage.it)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie. | DIRETTA - Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, mercoledì 23 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la ... (Tpi.it)

Arresto del boss Gustavo Nocella - il video del blitz condiviso dal presidente colombiano Petro : “La nostra guerra non è contro i contadini” - Le autorità colombiane hanno arrestato a Medellin il boss della camorra Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. L’arresto è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in ... (Ilfattoquotidiano.it)