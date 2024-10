Ilrestodelcarlino.it - Il papa ha deciso. Dimissioni accolte,. Regattieri resta ancora per pochi mesi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In tempi velocissimi, tali da poter supporre che anche la nomina del successore non si protragga a lungo, la rinuncia all’incarico da parte del vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Douglasè stata accettata daFrancesco che avrebbe anche potuto concedere una proroga viste le buone condizioni di salute di. Come recita il canone 401 del Codice di diritto canonico, ogni vescovo al compimento del 75° anno di età deve presentare al pontefice la rinuncia all’ufficio. Il pontefice poi "provvederà dopo aver valutato tutte le circostanze", prescriveil codice. Il 10 ottobresi è recato in Vaticano daFrancesco per consegnargli personalmente la lettera die nell’occasione lo ha pregato di non accorpare la nostra diocesi ad altre.