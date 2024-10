Lapresse.it - Giustizia, l’emendamento della Lega: “Le norme italiane prevalgano su quelle Ue”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla maggioranza arrivano pochi emendamenti, non politici ma tecnici, al ddl sulla separazione delle carriere del ministro, Carlo Nordio, in commissione Affari costituzionali alla Camera. A quanto si apprende da fonti parlamentari, Forza Italia non ne ha presentati, così come Fratelli d’Italia, mentre lane ha presentati due. Il Carroccio, in particolare, in una proposta di modifica spinge per prevedere “un primato del diritto italiano su quello europeo”. L’accordomaggioranza era quello di non presentare proposte di modifica nel merito del provvedimento, tanto che sia FdI che FI non hanno presentato emendamenti. E’ invece “spuntato” questa proposta di modifica che, viene riferito, non era stata discussa con gli alleati. Le opposizioni sono pronte a dare battaglia.