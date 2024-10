Dailymilan.it - FOTO – Milan, Francesco Camarda incanta dentro e fuori dal campo: ecco la sua nuova fidanzata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)a San Siro ed esce allo scoperto:chi è la sua nuova fidanzata. Lafa goal in Champions – poi gli viene annullato – e fa goal ancheda. Il giovanissimo attaccante delFuturo, infatti, al termine della partita vinta dai rossoneri per 3-1 sul Club Brugge è uscito allo scoperto e si è lasciato andare a un bacio con la sua fidanzata. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e le immagini hanno fatto il giro del web. Giovane attaccante, che però è già improntato verso il mondo dei grandi. Classe 2008, infatti,è diventato il più giovane calciatore italiano a esordire in Champions League. Il goal messo a segno e poi cancellato dal Var, sarebbe stato il più grande regalo per una serata indimenticabile.