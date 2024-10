Oasport.it - Eurocup donne, la Dinamo Sassari ko in casa con l’MB Zaglebie Sosnowiek

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si chiude con una sconfitta il girone di andata diper lafemminile. La squadra di Antonello Restivo si arrende al cospetto delSosnowiec, con le polacche che fanno fruttare un gran secondo parziale da 12-29 per imporsi per 62-70 e rimanere in testa al gruppo I. Mattatrici del match Kamila Borkowska e Gabby Nikitinaite, con 21 e 20 punti a cui aggiungono 17 rimbalzi complessivi, alle sarde non basta la solita Sparkle Taylor. Proprio la numero 12 è l’artefice del primo strappo delle sassaresi, che dopo nemmeno 80 secondi sono sopra per 7-1. Loperò trova sempre tiri puliti, e con Soule e Borkowska imbastiscono un parziale di 0-11 per il 9-14 al 5?. Ci vogliono i tiri da tre punti di Carangelo e Toffolo per permettere alladi rimanere ad un incollatura al 10? (17-18).