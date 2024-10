Bergamonews.it - Da Zelig a Seriate: nuova data per lo spettacolo di Marta e Gianluca

(Di mercoledì 23 ottobre 2024). A grande richiesta il duo comico, all’anagrafeZoboli ede Angelis, dopo lagià sold out del 31 gennaio al cineteatro Gavazzeni di, raddoppiano l’appuntamento con il nuovo“Io e Gianlu” anticipandone così il debutto. Laè prevista per il 30 gennaio 2025. I biglietti sono già in vendita alla biglietteria del cineteatro Gavazzeni, in via Carlo Cattaneo 1 a, e su ticketone.it. a 34.50 euro (comprensivo di diritto di prevendita) per poltrona numerata. Per info: 035.294868sono due comici diche, grazie alla loro sintonia e dinamicità hanno raggiunto insieme un grande successo. Iniziano a lavorare in forma di duo comico dal 2010 poi, in seguito alla partecipazione all’edizione televisiva diOff, con una divertente e intelligente parodia dello Speed Date.