Da J-Ax a Fiorella Mannoia Elisa ed Elodie | all’Unipol Forum di Assago il concerto Per la pace contro le guerre

Questa sera, mercoledì 23 ottobre la musica italiana si unisce all'Unipol Forum di Milano, ad Assago, per un concerto di solidarietà- Per la pace – Live contro le guerre è un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain, Paola Turci e Gaia. Attraverso le loro voci, le artiste e gli artisti italiani si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza.

Il concerto de I Finley all’Unipol Forum di Milano : un trionfo di musica e nostalgia - Facebook WhatsApp Twitter La serata del 16 ottobre 2024 ha visto I Finley calcare per la prima volta il palco dell’Unipol Forum di Milano, regalando ai fan un concerto memorabile che ha unito passato e presente. La boyband, che nel 2006 ... (Gaeta.it)

Gigi D’Alessio in “Gigi for Xmas - La Festa…” il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano - NAPOLI – Arriva a grande sorpresa con un annuncio sui social un altro straordinario regalo di Gigi D’Alessio, “GIGI for XMAS, La Festa…”: il raddoppio della data all’Unipol Forum di Milano che arriva alla fine del tour nei Palasport, il 21 dicembre ... (Lopinionista.it)

“Per la pace – Live contro le guerre” - il concerto con i big della musica italiana all’Unipol Forum di Milano : annunciata la data - La musica italiana si unisce per uno straordinario concerto di solidarietà: “Per La Pace – Live Contro Le Guerre”, un evento benefico all’Unipol Forum di Milano, Assago, volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la pace e ... (Metropolitanmagazine.it)