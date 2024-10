Catanzaro, la pratica di accompagnamento in cambio di 11 mila euro: domiciliari per padre e figlio avvocato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti, rispettivamente padre e figlio, quest’ultimo di professione avvocato, per la Feedpress.me - Catanzaro, la pratica di accompagnamento in cambio di 11 mila euro: domiciliari per padre e figlio avvocato Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arrestiemessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti, rispettivamente, quest’ultimo di professione, per la

