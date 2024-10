Calcio Serie D / Vigor Senigallia battuta anche dal Teramo (1-0) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al Bonolis i rossoblù approcciano nuovamente con difficoltà il match subendo il gol di Galesio al 9? e poi, da tre gare senza reti, non riescono a rimediare Senigallia, 23 Ottobre 2024 – Seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro partite, per la Vigor Senigallia che perde pure a Teramo 1-0. Come nei match precedenti, i rossoblù approcciano male il match subendo gol nei primi minuti, senza riuscire a rimediare: dal gol non convalidato a D’Errico nel match perso contro il Chieti, la Vigor non ha più segnato. Roberto, tornato in porta al posto di Campani, costretto a intervenire già dopo nemmeno un minuto su Sanseverino (1?). La Vigor nei primi minuti è in sofferenza: e al 9? su assist di Pavone l’argentino Galesio trova la rete del vantaggio. D’Egidio, all’11’, segna ancora ma è in fuorigioco, al 19? compare la Vigor con un tiro di Mancini che termina fuori. .com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia battuta anche dal Teramo (1-0) Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al Bonolis i rossoblù approcciano nuovamente con difficoltà il match subendo il gol di Galesio al 9? e poi, da tre gare senza reti, non riescono a rimediare, 23 Ottobre 2024 – Seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro partite, per lache perde pure a1-0. Come nei match precedenti, i rossoblù approcciano male il match subendo gol nei primi minuti, senza riuscire a rimediare: dal gol non convalidato a D’Errico nel match perso contro il Chieti, lanon ha più segnato. Roberto, tornato in porta al posto di Campani, costretto a intervenire già dopo nemmeno un minuto su Sanseverino (1?). Lanei primi minuti è in sofferenza: e al 9? su assist di Pavone l’argentino Galesio trova la rete del vantaggio. D’Egidio, all’11’, segna ancora ma è in fuorigioco, al 19? compare lacon un tiro di Mancini che termina fuori.

