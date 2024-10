Appuntamento online, il 68enne viene drogato e lo ritrovano cadavere: orrore a Roma, spunta il video (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno notificato un'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, a carico di una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana, gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. La donna è accusata di aver rapinato e drogato, con l'inganno, un pensionato di 68 anni conosciuto su un sito di incontri. Utilizzando un falso nome, Patrizia, la 47enne dopo aver accettato di recarsi presso l'abitazione dell'uomo, gli ha somministrato a sua insaputa la sostanza che lo ha narcotizzato, per poi impossessarsi di contanti, carte di credito e dell'Iphone. Liberoquotidiano.it - Appuntamento online, il 68enne viene drogato e lo ritrovano cadavere: orrore a Roma, spunta il video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Compagnia diTrionfale hanno notificato un'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, a carico di una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana, gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. La donna è accusata di aver rapinato e, con l'inganno, un pensionato di 68 anni conosciuto su un sito di incontri. Utilizzando un falso nome, Patrizia, la 47enne dopo aver accettato di recarsi presso l'abitazione dell'uomo, gli ha somministrato a sua insaputa la sostanza che lo ha narcotizzato, per poi impossessarsi di contanti, carte di credito e dell'Iphone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juric scuote Roma e la Roma: “Manca una mentalità vincente. I giocatori devono avvertire la situazione di totale m***a per reagire” - Le dichiarazioni dell'allenatore del club giallorosso alla vigilia di Roma-Dinamo Kiev, valida per l'Europa League “Abbiamo mancato i momenti decisivi, certe cose non vanno bene. Serve più fame e anch ... (ilfattoquotidiano.it)

Mercatini d'Autunno a To Dream: appuntamento con l'artigianato locale al grande centro commerciale - To Dream, il più grande Urban District del Piemonte e punto di riferimento a livello regionale per la sua innovativa offerta commerciale, di servizi, ristorazione, intrattenimento, green life e ... (torinotoday.it)

Roma, nel week-end torna nella Capitale il primo appuntamento con “Roma Chocolate” - Torna nella Capitale "Roma Chocolate". Nel prossimo fine settimana, da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre, l'appuntamento è a Trastevere presso Largo San Giovanni de Matha dove, dalle 10 di ... (ilmessaggero.it)