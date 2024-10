Aperto il bando per l’organizzazione della festa di fine anno 2024 ad Arezzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Arezzo ha pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi finalizzati all’organizzazione della festa di fine anno 2024, che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Agostino. Con il provvedimento n. 2588 del 23 ottobre 2024, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un contributo massimo di 50.000 euro, destinato a sostenere parzialmente le spese per l’organizzazione dell’evento. L’avviso è rivolto a enti senza scopo di lucro, associazioni e fondazioni, regolarmente iscritti nei registri istituzionali o nell’elenco comunale delle libere forme associative, con esperienza nell’organizzazione di eventi musicali. Le proposte devono essere presentate entro le ore 13:00 di giovedì 14 novembre 2024. Lortica.it - Aperto il bando per l’organizzazione della festa di fine anno 2024 ad Arezzo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune diha pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi finalizzati aldi, che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Agostino. Con il provvedimento n. 2588 del 23 ottobre, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un contributo massimo di 50.000 euro, destinato a sostenere parzialmente le spese perdell’evento. L’avviso è rivolto a enti senza scopo di lucro, associazioni e fondazioni, regolarmente iscritti nei registri istituzionali o nell’elenco comunale delle libere forme associative, con esperienza neldi eventi musicali. Le proposte devono essere presentate entro le ore 13:00 di giovedì 14 novembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gioielli e star, i promossi e bocciati della Festa del Cinema - Sarà perché la Festa di Roma, come dice il suo nome, è più una festa che un festival, ma sui red carpet non si sono visti i gioielli favolosi che in genere caratterizzano i tappeti rossi di Cannes e ... (repubblica.it)

La Ginnastica azzurra al Palasport di Genova con il Freddy Grand Prix - Il Freddy Grand Prix come ogni anno chiude la stagione agonistica e il 2024 è stato un anno indimenticabile per la Federazione e per tutti gli amanti della ginnastica e Genova sarà l’occasione per ... (corrieredellosport.it)

Festa del cinema di Roma 2024, i 5 titoli imperdibili: parola d'ordine "biopic", da Pirandello a Nickel Boys - La Festa del Cinema di Roma ha decisamente un debole per il genere biopic. Che siano i cento anni di Italo Calvino o un’ode a Shakespeare, la kermesse non sa resistere a raccogliere ... (leggo.it)