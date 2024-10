Tuttosport – “Il miglior terzino della Bundes”. Lo ricordate? (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 11:02:13 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Le parole di Molinaro E proprio la presenza di Molinaro in organico, nella coda del mercato estivo, era stato uno dei motivi a indurre Camoranesi ad accettare la proposta del club teutonico. «Ho ricevuto numerose offerte, ma lo Stoccarda ha avuto la priorità – le parole del campione del mondo 2006 all’indomani dell’ufficialità del trasferimento –. Sono felicissimo e sono sicuro che starò benissimo: ho conosciuto alcuni giocatori durante i Mondiali e, ovviamente, conosco già Molinaro. Il club è forte ed è splendido che io possa aggiungere qualcosa. L’addio alla Juventus? Era il momento giusto per cambiare e un’opportunità del genere capita raramente: sono felice di averla colta al volo. Justcalcio.com - Tuttosport – “Il miglior terzino della Bundes”. Lo ricordate? Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 11:02:13 Torino, l’ultimo titolo di: Le parole di Molinaro E proprio la presenza di Molinaro in organico, nella coda del mercato estivo, era stato uno dei motivi a indurre Camoranesi ad accettare la proposta del club teutonico. «Ho ricevuto numerose offerte, ma lo Stoccarda ha avuto la priorità – le parole del campione del mondo 2006 all’indomani dell’ufficialità del trasferimento –. Sono felicissimo e sono sicuro che starò benissimo: ho conosciuto alcuni giocatori durante i Mondiali e, ovviamente, conosco già Molinaro. Il club è forte ed è splendido che io possa aggiungere qualcosa. L’addio alla Juventus? Era il momento giusto per cambiare e un’opportunità del genere capita raramente: sono felice di averla colta al volo.

