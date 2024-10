Liberoquotidiano.it - "Paracul***ine voto 10": Travaglio dalla Gruber, insulti gratuiti contro la Meloni

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Facciamo un bilancio di questi due anni di governo, chegli dai 1 a 10?": Lillilo ha chiesto a Marcoa Otto e mezzo su La7, riferendosi all'esecutivo guidato da Giorgiache esattamente due anni fa iniziava a governare. "In capacità di comunicazione e10, per le cose fatte 3, a essere generosi", ha risposto il direttore del Fatto Quotidiano, non risparmiando come al solito le critiche. "Il problema - ha poi aggiuntoriferendosi al video in cui la premier rivendica i risultati ottenuti dal governo - è l'effetto che faranno queste parole sugli italiani che non si sono accorti di questi record". Secondo lui, sarebbero stati "due anni di vuoto pneumatico di cose positive, salvo forse per la politica estera: siamo l'unico Paese, insieme agli Stati Uniti, a non aver autorizzato l'Ucraina a usare le nostre armila Russia".