Nell’Argentano La pieve romanica finisce sott’acqua

Ad Argenta sembra che il peggio stia passando, ma il territorio è rimasto a lungo con il fiato sospeso. Le piogge di sabato hanno ingrossato i fiumi del territorio, che hanno ben presto superato la soglia 3. L'Idice ha rotto l'argine in due punti, all'altezza della Chiavica Cardinala e le famiglie in zona sono state evacuate. Allagamenti si sono verificati in zona Fiorana e nell'area della pieve di San Giorgio, dove è entrata l'acqua. Sul posto è andato un architetto di fiducia della diocesi, poi vigili del fuoco e carabinieri per sopralluogo tecnico. Spiega sul web il parroco di Argenta, don Fulvio Bresciani: "La pieve è già alle prese con l'azione degli animali che scavano sotto le fondamenta le tane, ora c'è il problema dell'allagamento". Sempre per gli edifici di culto, la chiusura dei ponti ha isolato la chiesa di Sant'Antonio a Campotto.

