Lettera43.it - La famiglia Hefner rivuole Playboy: offerta da 100 milioni per riacquistare il marchio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilpotrebbe tornare sotto il controllo della. A riferirlo è stato il Wall Street Journal che ha rivelato come Cooper, il figlio minore del fondatore Hugh, sia pronto a offrire 100di dollari per acquisire la società. Un progetto che l’uomo porterebbe avanti insieme a un gruppo di investitori, con cui punta al rilancio attraverso nuove partnership mediatiche e documentari.oggi ha un valore di mercato di poco superiore ai 50di dollari, ma dal 2020 non pubblica più le riviste. Il brand è stato riconvertito: adesso vende lingerie e ha un’app di social media. Cooper(Getty Images).ha debiti per 200Ma i bilanci parlano di debiti per 200di euro.