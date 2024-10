Il ruolo dei medici nella segnalazione dei casi di maternità surrogata: il dibattito tra leggi e etica (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione della maternità surrogata in Italia continua a sollevare un acceso dibattito tra istituzioni e professionisti del settore sanitario. Recentemente, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha affermato che le figure professionali, tra cui i medici, hanno l’obbligo di segnalare eventuali violazioni della normativa vigente in materia di maternità surrogata alle autorità competenti. Questa dichiarazione ha riacceso il confronto sull’interpretazione delle leggi italiane sulla protezione dei minori e sul dovere etico dei medici. L’obbligo di segnalazione dei medici Durante un’intervista su La7, Roccella ha sottolineato il dovere da parte dei pubblici ufficiali e dei medici di riportare le sospette violazioni della legge sulla maternità surrogata alla Procura. Gaeta.it - Il ruolo dei medici nella segnalazione dei casi di maternità surrogata: il dibattito tra leggi e etica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dellain Italia continua a sollevare un accesotra istituzioni e professionisti del settore sanitario. Recentemente, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha affermato che le figure professionali, tra cui i, hanno l’obbligo di segnalare eventuali violazioni della normativa vigente in materia dialle autorità competenti. Questa dichiarazione ha riacceso il confronto sull’interpretazione delleitaliane sulla protezione dei minori e sul dovere etico dei. L’obbligo dideiDurante un’intervista su La7, Roccella ha sottolineato il dovere da parte dei pubblici ufficiali e deidi riportare le sospette violazioni della legge sullaalla Procura.

