Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Agata e Mimmo ai ferri corti

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo personaggio sta per destabilizzare gli equilibri in casa Puglisi, come si evince dallede Il. A Milano, infatti, sta per arrivareBurgio, il figlio di alcuni amici di famiglia dei Puglisi, e il suo arrivo porterà scompiglio nelle vite di Ciro, Concetta e. Ricordiamo che, di recente, i due coniugi hanno iniziato a litigare proprio a causa della richiesta del compare di Puglisi, il quale lo ha contattato per chiedergli di ospitare il figlio in casa sua e gli ha spiegato che il ragazzo ha ottenuto un posto di lavoro a Milano come poliziotto. Ciro, però, quando ha condiviso con Concetta la richiesta del suo amico, ha ricevuto un secco no e la donna gli ha ricordato che è stato proprio il suo compare siciliano a provocare la loro rovina.