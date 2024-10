Universalmovies.it - Il cinecomic Blade rimosso dal listino, al suo posto il nuovo Predator

(Di martedì 22 ottobre 2024) Disney haildal proprio, al suouscirà: Badlands, ilfilm della saga sci-fi. Accompagnato da una serie di problemi a livello produttivo, il film con Mahershala Ali sembra ora entrato in una fase di stallo tale da costringere Kevin Feige e company a rimuoverlo momentaneamente daldelle prossime uscite. Deadline, a tal proposito, ha affermato che la data del 7 novembre 2025 è stata assegnata a: Badlands, ilcapitolo della celebre saga sci-fi in via di sviluppo in casa 20th Century Studios. La fonte ha inoltre rivelato che Disney ha bloccato tre date per nuovi film Marvel senza titolo il 18 febbraio 2028, il 5 maggio 2028 e il 10 novembre 2028.