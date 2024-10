Chiara Ferragni altra separazione importante in famiglia | Si è lasciata anche la mamma

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Un'notizia nella famiglia di Chiara Ferragni. Ovvio che la sua resta la più clamorosa, visto che è la famosa del gruppo al femminile che conta anche Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina. E la più chiacchierata visto che anche se sono passati mesi, quasi un anno, da quando si è lasciata con Fedez non c'è giorno in cui non si parli di frecciatine, post sottesi e nuovi flirt per entrambi. Stavolta non ci sono annunci ufficiali, almeno per il momento. La notizia arriva da Dagospia: Marina Di Guardo, affermata scrittrice, è tornata single. Da tempo era legata con Frank Kelcz, noto top manager inglese che ha vissuto per tanti anni in America prima di trasferirsi in Italia. È un dirigente dei media internazionali, investitore, consulente e coach.