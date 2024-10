Cavese, Di Napoli esonerato: Maiuri verso il ritorno in panchina (Di martedì 22 ottobre 2024) “È difficile commentare questa partita, non posso imputare nulla alla squadra”, è stato il commento di Raffaele Di Napoli nel post-gara di lunedì. La Cavese è stata sconfitta dalla Casertana allo Stadio Pinto e un altro derby si è rivelato indigesto per i biancoblù. Il secondo ko consecutivo per Salernotoday.it - Cavese, Di Napoli esonerato: Maiuri verso il ritorno in panchina Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “È difficile commentare questa partita, non posso imputare nulla alla squadra”, è stato il commento di Raffaele Dinel post-gara di lunedì. Laè stata sconfitta dalla Casertana allo Stadio Pinto e un altro derby si è rivelato indigesto per i biancoblù. Il secondo ko consecutivo per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cavese - Di Napoli verso l'esonero : il club pensa ad un ritorno - “È difficile commentare questa partita, non posso imputare nulla alla squadra”, è stato il commento di Raffaele Di Napoli nel post-gara di lunedì. Il secondo ko consecutivo per. . La Cavese è stata sconfitta dalla Casertana allo Stadio Pinto e un altro derby si è rivelato indigesto per i biancoblù. (Salernotoday.it)

Cavese - Di Napoli verso l'esonero : il club pensa ad un ritorno - “È difficile commentare questa partita, non posso imputare nulla alla squadra”, è stato il commento di Raffaele Di Napoli nel post-gara di lunedì. Il secondo ko consecutivo per. La Cavese è stata sconfitta dalla Casertana allo Stadio Pinto e un altro derby si è rivelato indigesto per i biancoblù. . (Today.it)

Di Napoli - Cavese : “C’è stata una sola squadra in campo : ingiusto non aver guadagnato punti” - it. La Cavese è venuta a Caserta senza timori reverenziali, e mister Raffaele Di Napoli è rammaricato per il risultato ma, comunque, soddisfatto per la prestazione. Stasera c’è stata una sola squadra in campo, sotto ogni punto di vista. Persevereremo nel lavoro, noi siamo una squadra viva e che si allena bene: sono fiducioso, questa squadra raccoglierà i frutti che merita“. (Anteprima24.it)