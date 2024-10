«Bancarotta fraudolenta per due imprenditori piacentini»: sequestrati ad azienda beni per 400mila euro (Di martedì 22 ottobre 2024) «Bancarotta fraudolenta per due imprenditori piacentini»: sequestrati ad azienda beni per 400mila euro. Un provvedimento preventivo eseguito dalla guardia di finanza di Piacenza - su delega della locale Procura della Repubblica – e successivamente convalidato dal Gip del tribunale di Piacenza Ilpiacenza.it - «Bancarotta fraudolenta per due imprenditori piacentini»: sequestrati ad azienda beni per 400mila euro Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «per due»:adper. Un provvedimento preventivo eseguito dalla guardia di finanza di Piacenza - su delega della locale Procura della Repubblica – e successivamente convalidato dal Gip del tribunale di Piacenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Indagini su imprenditori di Treviso per bancarotta fraudolenta : fallita catena di abbigliamento da 2 milioni - Tale crescita, avvenuta senza una richiesta di accesso agli strumenti di risoluzione della crisi, ha aperto la strada a gravi accuse da parte della Procura. Un elemento preoccupante emerge dalla vicenda: la società, prima di cessare le proprie attività, è stata trasferita in provincia di Foggia, apparentemente per far perdere le proprie tracce. (Gaeta.it)

Messina - maxi sequestro da 15 milioni di euro : 3 imprenditori nel settore degli arredi - accusati di bancarotta fraudolenta - Al riguardo, l’Autorità Giudiziaria, per evitare ripercussioni negative sul tessuto economico dell’intero comprensorio milazzese, ha previsto che le esigenze cautelari siano soddisfatte senza lo spossessamento del bene e limitazioni all’utilizzo dello stesso, rendendolo opponibile ai terzi attraverso la trascrizione nei registri immobiliari. (Dayitalianews.com)