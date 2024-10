Aston Villa-Bologna oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

match valevole per la terza giornata della fase campionato di. Finora la compagine rossoblù ha incassato due sconfitte in altrettante partite contro Shakhtar Donetsk e Liverpool e adesso sarà chiamata a cercare dei punti in un'altra ostica trasferta inglese, contro un club che ha bisogno di vincere. La formazione britannica, infatti, esattamente come i felsinei ha perso le prime due sfide contro Young Boys e Bayern Monaco e spera di conquistare i primi punti davanti ai propri tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 22 ottobre alle ore 14:00; al momento non è prevista una copertura televisiva per questa sfida, ma non è da escludere che possa essere trasmessa sul sito ufficiale Uefa.