Ascolti tv, i dati del 21 ottobre 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bene la fiction su Mike Buongiorno Nella serata di ieri, lunedì 21, su Rai Uno, la prima puntata della miniserie Mike, su Mike Bongiorno ha registrato 3.400.000 spettatori pari al 19.51% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 ottiene 2.268.000 spettatori con uno share del 18.19% (Night: 928.000 – 27.03%, Live: 611.000 – 21.27%). Su Rai2 – dalle 21:32 alle 23:38 – la prima puntata del reality, Se mi lasci non vale si ferma a 321.000 spettatori pari all’1.82%. Su Italia1 la pellicola in prima visione Black Site – La Tana del Lupo ottiene 913.000 spettatori (5.46%). Su Rai3 il talk di Massimo Giletti Lo Stato delle Cose segna 719.000 spettatori e il 4.42% (presentazione di 18 minuti: 692.000 – 3.28%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 810.000 spettatori (5.65%). L'articolotv, idel 21proviene da 361 Magazine.