Viabilità. Riaprono i ponti a Modena, ancora chiusi quelli della Bassa, arriva il colmo di piena (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aggiornamento ore 13.00: Chiude il ponte di Concordia sulla Secchia lungo la strada provinciale 8 per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza dovuti al passaggio del colmo di piena del fiume Secchia. Aperto invece il ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11. Modenatoday.it - Viabilità. Riaprono i ponti a Modena, ancora chiusi quelli della Bassa, arriva il colmo di piena Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aggiornamento ore 13.00: Chiude il ponte di Concordia sulla Secchia lungo la strada provinciale 8 per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza dovuti al passaggio deldidel fiume Secchia. Aperto invece il ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11.

