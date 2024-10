Serie B, pari con il Mantova per il ritorno a casa della Carrarese (Di lunedì 21 ottobre 2024) Carrarese – Mantova 1-1 Carrarese (3-5-2): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Coppolaro, Cicconi (80’ Belloni), Schiavi, Giovane (55’ Capezzi), Zanon (75’ Bouah), Cherubini, Finotto (75’ Cerri), Capello (55’ Panico). A disposizione: Chiorra, Oliana, Palmieri, Panico, Bouah, Zuelli, Falco, Guarino, Motolese, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.Mantova (4-2-3-1): Festa, Bani (81’ Solini), Redolfi, Brignani, Maggioni (62’ Ruocco), Trimboli, Burrai, Fiori (62’ Fedel), Mancuso (81’ Wieser), Galuppini (62’ Bragantini), Debenedetti. A disposizione: Sonzogni, Botti, Solini, De Maio, Wieser, Fedel, Artioli, Muroni, Cella, Aramu, Ruocco, Bragantini. Allenatore: Massolini.ARBITRO: Monaldi di MacerataRETI: 69? rig. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)1-1(3-5-2): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Coppolaro, Cicconi (80’ Belloni), Schiavi, Giovane (55’ Capezzi), Zanon (75’ Bouah), Cherubini, Finotto (75’ Cerri), Capello (55’ Panico). A disposizione: Chiorra, Oliana, Palmieri, Panico, Bouah, Zuelli, Falco, Guarino, Motolese, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.(4-2-3-1): Festa, Bani (81’ Solini), Redolfi, Brignani, Maggioni (62’ Ruocco), Trimboli, Burrai, Fiori (62’ Fedel), Mancuso (81’ Wieser), Galuppini (62’ Bragantini), Debenedetti. A disposizione: Sonzogni, Botti, Solini, De Maio, Wieser, Fedel, Artioli, Muroni, Cella, Aramu, Ruocco, Bragantini. Allenatore: Massolini.ARBITRO: Monaldi di MacerataRETI: 69? rig.

Carrarese - pari in rimonta nel debutto in serie B allo stadio dei Marmi : finisce 1-1 contro il Mantova - Chiorra, Oliana, Palmieri, Zuelli, Falco, Guarino, Motolese. La reazione dei marmiferi è immediata: al 71’ su un lancio millimetrico di 40 metri Coppolaro pesca in corsa Cicconi che al volo centra in mezzo per Schiavi che insacca a porta vuota. All. Al 35’ ancora Illanes di testa su corner chiama in causa Festa, sempre decisivo. (Sport.quotidiano.net)

