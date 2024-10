Lapresse.it - Roma, ‘Premio Eccellenza Mediterraneo’ a Gianfranco Zola e Pino Insegno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) Il Mediterraneo come spazio di aggregazione per rafforzare i legami culturali, sportivi, sociali ed economici tra i paesi. È l’obiettivo del “Premio InternazionaleMediterraneo 2024” consegnato aa Palazzo Valentini. Tra i vincitori presenti la leggenda del calcio e oggi vicepresidente della Serie C, l’attore, doppiatore e conduttoree il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Il riconoscimento, organizzato in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e l’AIPS Europe (International Sport Press Association), è sostenuto dalla Fondazione Artemisia presieduta da Mariastella Giorlandino: “Noi siamo mediterranei. La nostra civiltà, la nostra cultura,rappresentano le radici del mediterraneo. Dobbiamo essere coscienti della ricchezza che abbiamo”.