Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev: terza giornata Europa League 2024/25 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Roma-Dinamo Kiev, match della terza giornata della fase campionato di Europa League. All’Olimpico Ivan Juric cerca una scossa immediata. Un punto contro l’Athletic Bilbao e la sconfitta con l’Elfsborg in Svezia nel cammino dei giallorossi fin qui. Troppo poco. Tre punti obbligati per una Roma che non può permettersi altri passi falsi. La Dinamo Kiev è ferma a quota zero e ha subìto cinque gol, tre dei quali dalla Lazio. Ora ci prova anche la Roma. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 24 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori. Roma – Scatta l’ora di Hummels: probabile esordio per il tedesco. Anche Le Fee cerca una maglia dal 1?. Soulè e Pellegrini a supporto di Dovbyk. Riposo per Dybala, mentre Baldanzi potrebbe partire dalla panchina. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledi, match delladella fase campionato di. All’Olimpico Ivan Juric cerca una scossa immediata. Un punto contro l’Athletic Bilbao e la sconfitta con l’Elfsborg in Svezia nel cammino dei giallorossi fin qui. Troppo poco. Tre punti obbligati per unache non può permettersi altri passi falsi. Laè ferma a quota zero e ha subìto cinque gol, tre dei quali dalla Lazio. Ora ci prova anche la. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 24 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori.– Scatta l’ora di Hummels: probabile esordio per il tedesco. Anche Le Fee cerca una maglia dal 1?. Soulè e Pellegrini a supporto di Dovbyk. Riposo per Dybala, mentre Baldanzi potrebbe partire dalla panchina.

