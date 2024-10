Maurizio Falanga | il sindaco di Poggiomarino in arresto per scambio elettorale politico-mafioso

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildie il viceLuigi Belcuore sono finiti stamane agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della procura di Napoli per voto di. Misura cautelare anche per Franco Carillo, ritenuto dalla Dda intermediario tra la politica e il boss Rosario Giugliano, a capo dell’omonimo clan locale. Secondo l’accusa alle elezioni amministrative del 20 e del 21 settembre 2020 il clan capeggiato da Giugliano si sarebbe adoperato per far eleggere. Esautorando i potenziali candidati avversari, facendo confluire i voti degli affiliati e imponendo «sulla cittadinanza locale delle condizioni d’intimidazione e di assoggettamento». Il tutto con la promessa dell’affidamento di appalti pubblici.