Maltempo, scuole chiuse oggi: dove e quando (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le regioni italiane di Emilia-Romagna e Calabria stanno affrontando una situazione di emergenza causata dal Maltempo, con numerosi comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza dei cittadini. In entrambe le aree, Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per arginare i danni e assistere la popolazione, mentre vengono effettuati sopralluoghi nelle zone più colpite. Situazione in Emilia-Romagna In Emilia-Romagna, le autorità locali hanno deciso la chiusura delle scuole in diverse città , particolarmente colpite dalle inondazioni e dalle forti precipitazioni. A Bologna, capoluogo della regione, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a causa dei gravi danni causati dall’inondazione. Anche nei comuni limitrofi come Loiano, Monghidoro, Ozzano dell’Emilia e Budrio le scuole resteranno chiuse per precauzione. Thesocialpost.it - Maltempo, scuole chiuse oggi: dove e quando Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le regioni italiane di Emilia-Romagna e Calabria stanno affrontando una situazione di emergenza causata dal, con numerosi comuni che hanno disposto la chiusura delleper garantire la sicurezza dei cittadini. In entrambe le aree, Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per arginare i danni e assistere la popolazione, mentre vengono effettuati sopralluoghi nelle zone più colpite. Situazione in Emilia-Romagna In Emilia-Romagna, le autorità locali hanno deciso la chiusura dellein diverse città , particolarmente colpite dalle inondazioni e dalle forti precipitazioni. A Bologna, capoluogo della regione, ledi ogni ordine e grado rimarrannoa causa dei gravi danni causati dall’inondazione. Anche nei comuni limitrofi come Loiano, Monghidoro, Ozzano dell’Emilia e Budrio leresterannoper precauzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Emilia Romagna - emergenza a Bologna : oggi scuole chiuse - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Maltempo - Bologna sott'acqua. Fiumi esondati e scuole chiuse in alcune regioni - Una forte ondata di maltempo ha investito l'Italia nelle scorse ore. Nell'agrigentino è finito sott'acqua il mercato di Licata. Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche. Scuole chiuse a Catanzaro e in provincia. Esondati i torrenti, molte strade sono diventate impraticabili. (Tg24.sky.it)

Maltempo in Emilia Romagna - emergenza a Bologna : oggi scuole chiuse - Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di Bologna, dove oggi 21 settembre nidi e scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi e garantirne la […] The post Maltempo in Emilia Romagna, emergenza a Bologna: oggi scuole chiuse appeared first on L'Identità . (Lidentita.it)