Maltempo Emilia Romagna, nuova allerta meteo rossa per martedì 22 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana Tg24.sky.it - Maltempo Emilia Romagna, nuova allerta meteo rossa per martedì 22 ottobre Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello diper il transito della piena del Po.arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora maltempo all'orizzonte - diramata una nuova allerta 'arancione' sulla costa - Non c'è pace per la Romagna, già colpita dai nubifragi nel fine settimana. Dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani sarà attiva l’allerta meteo numero 145 della Protezione civile regionale, arancione per criticità idraulica sulla fascia costiera, compresa Cesenatico colpita dal maltempo. (Cesenatoday.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Emilia Romagna e scuole chiuse in Sicilia domani : le regioni a rischio - Per questo la Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, martedì 22 ottobre, un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. In particolare, come riporta il bollettino del Dipartimento, è prevista allerta rossa per l'Emilia Romagna. Prosegue la fase di maltempo intenso che ha interessato l’Italia nelle scorse ore. (Fanpage.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - nuova allerta rossa per piene in provincia di Ferrara - L’allarme meteo sarà invece arancione nella pianura reggiana del Po, nelle pianure modenesi e bolognesi e sulla costa romagnola. Le previsioni del 22 ottobre Per la giornata di martedì 22 ottobre sono previste precipitazioni a carattere di rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini ... (Lapresse.it)