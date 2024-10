La Roma in Crisi: L’Opinione di Claudio Ranieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Claudio Ranieri, noto allenatore con una lunga carriera alle spalle, esprime le sue preoccupazioni sulla situazione attuale della Roma, definita “un’anima fredda, senza personalità”. In un’intervista su Radio Anch’io Sport, Ranieri critica la gestione della squadra e solleva interrogativi sul trattamento riservato a Daniele De Rossi. Se il club decidesse di confermarlo con un contratto triennale, questo sarebbe un chiaro segnale della volontà di costruire una nuova squadra. Ranieri sottolinea l’importanza di dare tempo al giovane allenatore, affinché possa lavorare in serenità. Roma, La Figura di Riferimento Manca Ranieri prosegue analizzando la mancanza di una figura di riferimento all’interno della Roma, affermando che, sebbene i Friedkin abbiano investito ingenti somme di denaro, non basta solo il denaro per risolvere i problemi della squadra. Terzotemponapoli.com - La Roma in Crisi: L’Opinione di Claudio Ranieri Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024), noto allenatore con una lunga carriera alle spalle, esprime le sue preoccupazioni sulla situazione attuale della, definita “un’anima fredda, senza personalità”. In un’intervista su Radio Anch’io Sport,critica la gestione della squadra e solleva interrogativi sul trattamento riservato a Daniele De Rossi. Se il club decidesse di confermarlo con un contratto triennale, questo sarebbe un chiaro segnale della volontà di costruire una nuova squadra.sottolinea l’importanza di dare tempo al giovane allenatore, affinché possa lavorare in serenità., La Figura di Riferimento Mancaprosegue analizzando la mancanza di una figura di riferimento all’interno della, affermando che, sebbene i Friedkin abbiano investito ingenti somme di denaro, non basta solo il denaro per risolvere i problemi della squadra.

