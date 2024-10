Il Volo in concerto a Jesolo: al Palazzo del Turismo la data zero del nuovo tour (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre prosegue con successo il "world tour" che sta tenendo impegnati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in numerose date nelle principali capitali europee da tutto esaurito, Il Volo annuncia la data zero di "Tutti per uno - Ad Astra live nei palasport", il tour che vedrà il trio Veneziatoday.it - Il Volo in concerto a Jesolo: al Palazzo del Turismo la data zero del nuovo tour Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre prosegue con successo il "world" che sta tenendo impegnati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in numerose date nelle principali capitali europee da tutto esaurito, Ilannuncia ladi "Tutti per uno - Ad Astra live nei palasport", ilche vedrà il trio

Il ministro Giuli alla Buchmesse : “Tavolo con editori? Presto una data - vogliamo ripartire di slancio” - Mettere a conoscenza il mondo dell’editoria di alcune idee che ha il Mic e ascoltare, renderle compatibili e ripartire di slancio. “Fateci tornare a Roma, verificare un po’ di questioni relative alla legge di bilancio e alle priorità e poi ci sarà a breve una data“, per un tavolo con gli editori. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dell’inaugurazione dello Stand ... (Lapresse.it)

I 15 secondi di paura dei passeggeri del volo da Barcellona : “Le sbandate - poi l’inchiodata e i soccorsi immediati” - “Sentivamo che non era la solita frenata. All’inizio mi sono spaventato perché sembrava che ci aspettassero, ma in realtà tutti erano molto tranquilli, compreso l’equipaggio. Dopo cinque secondi così, io e altri passeggeri ci siamo chiesti se fosse una cosa normale. Poi i bus ci hanno riportato normalmente al terminal. (Bergamonews.it)

Sandro Banchellini - c’è la data dei funerali. L’ultimo addio al volontario morto in FiPiLi - Vicopisano (Pisa), 1 ottobre 2024 – Si terranno nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, i funerali di Sandro Banchellini, il volontario della Croce Rossa morto in un incidente stradale lungo la FiPiLi. Aveva deciso di unirsi alle ricerche della nonna e del nipotino dispersi dopo l’alluvione in Valdicecina, ma oltre che per il suo grande cuore era conosciuto anche per l’attività di ... (Lanazione.it)