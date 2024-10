Iltempo.it - Il sindaco di centrosinistra di Avetrana vuol fermare la serie di Disney+

(Di luned√¨ 21 ottobre 2024) La miniTv in quattro episodi presentata alla festa del cinema di Roma e dedicata all'omicidio di Sarah Scazzi, in onda sudal 25 ottobre, ha destato un putiferio ancor prima di essere trasmessa. "‚Äď Qui non √® Hollywood", questo il titolo, ha infatti suscitato l'indignazione dell'amministrazione comunale del paese omonimo in provincia di Taranto. In una nota delAntonio Iazzi, eletto con una lista civica di, si apprende che l'amministrazione ha depositato un ricorso cautelare d'urgenza per chiedere la rettifica della denominazione dellatv e addirittura la sua sospensione immediata. Non solo: l'amministrazione "si riserva di valutare possibili azioni legali".